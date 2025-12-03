POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı

İstanbul Maltepe'de belediye işçileri, ikramiye ve eğitim ücretlerini almadıkları gerekçesiyle greve başladı. İşçiler göreve gitmeyince, sokaklardaki çöp konteynerleri doldu taştı.

CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı

Maltepe'de belediye iştirakine bağlı işçiler iddiaya göre maaşlarının geç ödenmesi ve mesailerinnin eksik yatırılması nedeniyle çalışmıyor. Maltepe'de sokaklarda çöplerin birikmesi sonucu oluşan yoğun koku ise ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Kötü koku ve pislikten şikayet eden Maltepeliler çöplerin bir an önce toplanmasını istiyor. Maltepe Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yayınlarken, işçilerin bağlı bulunduğu sendika belediyenin sendikayla yaptığı toplu sözleşme şartlarına uyması gerektiğine dikkat çekti.

Maltepe Belediyesi'nde belediyeyle yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle temizlik işçileri işe gitmeyerek eylem yaptı. 3 gündür toplanmayan çöpler sebebiyle ilçe genelinde çöp yığınları oluştu. Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş.'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, Ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34' üncü maddesine dayanarak, çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle eylem başlattı. 1 Aralık'tan beri toplanmayan çöpler, sokak ve kaldırımlarda birikerek kkötü kokuya nedne oluyor.

"Belediye kimseyi mağdur etmesin"

Çöplerin toplanmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Yakup Düzcü, 'Pislikten geçilmiyor sinek dolu. Çöpleri gördüğünüz gibi böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye maaşları versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bu insanlar pisliğin içinde mi duracak. Her yer sunta pislik çöp. Kokudan geçilmiyor. İki gündür böyle. Yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz.' dedi.

"Günlerdir bu pisliği çekiyoruz"

Maltepe'de oturan Mesut Deniz ise, 'Burada çocuk parkı var çöpten geçilmiyor. Çocuklar kokudan parka gidemiyor. Bu ne biçim iştir. Bu ne biçim belediyeciliktir. Olmaz böyle birşey. Bir an önce anlaşılsın da temizlik olsun. Aşağı yukarı 4-5 günden beri bu pisliği çekiyoruz. Haddinden fazla koku var. Ne parka gidilebiliyor ne de evlere girilebiliyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz' diye konuştu.

"Maaş ödemeleri 10 gün ileri atılıyor, mesailer eksik yatırılıyor"

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise, 'Bağlı bulunduğumuz Maltepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya karşı işçiler ve işçi sendikası olarak bizlere de cevap hakkı doğmuştur. Belediye tarafından yapılan açıklamada 'Biz maaşları ve mesaileri aksatmadan ödüyoruz borcumuz yok' deniyor. Her ay maaş ödeme gününü 10 gün ileri atan, her ayın 25'inci gününü bulan maaş ödemeleri ve işçilerin İnsan Kaynakları müdürlüğü tarafından tuhaf nedenlerle kırpılıp ödenmeyen mesaileri elbette bizim sorunumuz, başka kimin olabilir.Biz işçiler belediye yönetimiyle 2 yılda bir toplu sözleşme yaparız. Bu toplu sözleşme çalışma, ücret ve sosyal haklarımızı hem belediyenin hem de işçi sendikası olarak işçilerin insani yaşam koşullarına uygun olarak karşılıklı olarak düzenler' cümlelerine yer verildi.

