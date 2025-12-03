Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri adliyede

POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül ve sihirbaz Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03 Aralık 2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında eski futbolcu Gökhan Gönül ve sihirbaz Aref Ghafouri dahil 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta şüphelilerin ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 25 kişinin, Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu'nun cezaevinde tutuklu bulundukları ifade edilen açıklamada, eski futbolcu Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç'un ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, 6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi verilmişti.

ÜNLÜ SİHİRBAZ AREF'E YASAK GELMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir hissede yapılan işlemler nedeniyle aralarında Aref'in de bulunduğu 16 kişi hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuş ve işlem yasağı getirmişti.

