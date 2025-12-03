Spotify Wrapped 2025 yayında! Verilere nasıl erişilir?

Spotify, kullanıcıların yıl boyunca dinlediği müzikleri özetleyen Spotify Wrapped 2025 sonuçlarını yayınladı.

Wrapped 2025, kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, türleri ve podcast'leri kişiye özel listelerle bir araya getiriyor. Bu yılın sürümü, geliştirilmiş grafikler ve yeni interaktif özelliklerle geliyor.

Spotify Wrapped 2025'te kullanıcılar, toplam dinleme sürelerini, yıl içinde en çok dinledikleri şarkıları, favori sanatçılarını ve dinledikleri türlerin dağılımını tek ekranda görebiliyor.

Ayrıca Spotify, 2025 yılı boyunca en çok dinlenen içeriklerin yer aldığı kişisel çalma listelerini otomatik olarak oluşturup kullanıcılara sunuyor.

Wrapped deneyimi bu yıl sosyal medya paylaşımlarına odaklanan yeni kartlar, daha yüksek çözünürlüklü görseller ve kişisel istatistiklerin öne çıktığı tasarımlarla güncellendi. Bu sayede kullanıcılar, yıl boyunca oluşturdukları müzik alışkanlıklarını sosyal medyada kolayca paylaşabiliyor.

Spotify Wrapped 2025'e nasıl erişilir?

Wrapped 2025'e erişmek için Spotify uygulamasını güncellemek gerekiyor.

Ardından ana sayfada çıkan Wrapped kartından kişisel istatistikler görüntülenebiliyor ve Spotify'ın hazırladığı özel çalma listeleri kütüphaneye eklenebiliyor.

Bu adresteki QR kodu okuttuğunuzda direkt olarak Wrapped sayfasına yönlendiriliyorsunuz.

2025'in genel istatistikleri

2025 yılında Spotify'da en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu.

Spotify'da en çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3'ü Ati242 takip etti.

Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 oldu.

Spotify'da en çok dinlenenler arasında her yılın top 10'unda mutlaka yer alan Sezen Aksu, 2025'te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.

Top listelerde rap müziğin ağırlığı hissedilse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi yılın önemli çıkışlarına imza atan sanatçılar, sıkı hayranlarının ilgisiyle Türkçe Pop'u, alternatif rock'ı ve hatta arabesk gibi türleri de ilk 20'ye taşımış oldu.

Dünyada kim dinlendi?

Dünya çapında 19,8 milyarın üzerinde dinlenmeyle Bad Bunny, 2025 yılında Spotify'ın globalde en çok dinlenen sanatçısı oldu.

2024'ün birincisi Taylor Swift ikinci olurken onları sırasıyla The Weeknd, Drake ve Billie Eilish üç, dört ve beşinci olarak takip etti.

2025'in en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga ve Bruno Mars'tan 1,7 milyardan fazla dinlenen Die With A Smile oldu.

İkinci sırada Billie Eilish'ten BIRDS OF A FEATHER ve üçüncü sırada ise ROSE ve Bruno Mars'tan APT. yer aldı.

İlk beşi tamamlayan diğer şarkılar ise Alex Warren'ın Ordinary'si ve Bad Bunny'nin DtMF parçaları oldu.