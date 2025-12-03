Ali Yerlikaya'dan Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin paylaşım
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz hayatı paylaşıyor, engelleri beraber aşıyoruz" mesajı verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 17:49, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 17:49
3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor...
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından bir paylaşımda bulundu.
"BERABER DUYUYOR, BERABER SÖYLÜYOR, BERABER YÜRÜYORUZ"
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. 81 ilimizde sevgiyle, özveriyle, özenle beraber görüyor, beraber duyuyor, beraber söylüyor, beraber yürüyoruz. Biz hayatı paylaşıyor, engelleri beraber aşıyoruz.
GÜVENLİK GÜÇLERİ, ENGELLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, güvenlik güçlerinin engellilerle bir araya geldiği görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.