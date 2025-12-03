Rusya Roblox oyununu engelledi

Açıklamada, oyunda çok sayıda uygunsuz içeriğin yer aldığının altı çizilirken, çocukların da zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada, bugün Roblox'ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

