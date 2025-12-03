Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık tarihinde yapacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 18:17, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 18:25
Çalışanların beklediği haber geldi.
İLK TOPLANTI 12 ARALIK'TA
2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık Cuma günü tarihinde, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirileceği açıklandı.
BAKAN IŞIKHAN 'MASADA 3 KESİMİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ' DEMİŞTİ
Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi.
Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.