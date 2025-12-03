'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MÜSİAD) bir sunum yaptı.

Başkan Karahan, Para Politikası Kurulu'nun politika faizine ilişkin atacağı adımları; enflasyonun gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu bir şekilde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak biçimde belirleyeceğini aktardı. Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirildiğini belirten Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağının altını çizdi.

Karahan enflyasyon hakkında " Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz." dedi.

Başkan Karahan, "2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Türkiye genelinde 2025 yılında 2.505, son 5 yılda toplamda 14.705 firma ile görüştük" ifadelerini de kullandı.