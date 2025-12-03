İstanbul'da yol verme tartışmasında bir otomobilin camları yumruklandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, iki sürücü arasında seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü kesti.

Aracından inen sürücü otomobilin camını yumruklamaya başladı. Yumruklu saldırı sırasında küfür de eden hafif ticari araç sürücüsü, daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

İKİ FARKLI SÜRÜCÜ SALDIRDI

Arkadan gelen başka bir sürücü de otomobil sürücüsüne hakaret ve küfrederken, otomobilin camını da yumrukladı.

O anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.