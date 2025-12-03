İstanbul'da yol verme tartışmasında bir otomobilin camları yumruklandı
Beşiktaş'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hafif ticari araç sürücüsünün, otomobilin önünü kesip camı yumrukladığı anlar ile başka bir sürücünün de kavgaya dahil olduğu görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, iki sürücü arasında seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önünü kesti.
Aracından inen sürücü otomobilin camını yumruklamaya başladı. Yumruklu saldırı sırasında küfür de eden hafif ticari araç sürücüsü, daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.
İKİ FARKLI SÜRÜCÜ SALDIRDI
Arkadan gelen başka bir sürücü de otomobil sürücüsüne hakaret ve küfrederken, otomobilin camını da yumrukladı.
O anlar, trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.