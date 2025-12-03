ASELSAN, 2 yıl içinde 300 mobil röntgen cihazı teslim edecek

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli üretim HealthView ADR-100M için Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü Eğitim ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ahmet Akyol, törende yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği mobil dijital röntgen cihazlarının teslimatını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ASELSAN'ı "savunma sanayisinin kalbi" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Akyol, şirketin son dönemde KIZILELMA insansız savaş uçağının başarılı atış testleri, LUNA-1 uydusunun fırlatılması ve ALBATROS kamikaze deniz aracının müşterek harekatı gibi kritik başarılara imza attığını anımsattı.

Akyol, "Havada, uzayda ve denizdeki başarıların ardından şimdi de mobil röntgen cihazımızı Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Bu törende yarım asırlık bir teknoloji birikiminin ülkemizin sağlık altyapısına aktarılmasına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın savunma alanındaki başarısını sivil sektörlere taşıma stratejisi kapsamında 6 sektör başkanlığından birini sivil faaliyetlere odakladıklarını belirten Akyol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün emniyet güçlerimizin yüz tanıma özellikli yaka kameralarında, metro ve demiryolu sinyalizasyon sistemlerinde, milli elektrikli trenlerin çekiş sistemlerinde ve doğal gaz boru hatlarının sensörlerinde ASELSAN imzası bulunmaktadır. Ayrıca 6 Şubat depremlerinde kesintisiz iletişim sağlayan Jandarma Muhabere Bilgi Sistemi (JEMUS) de ASELSAN tarafından geliştirilmiştir. Artık milletimize şifa dağıtan hastanelerimizde de ASELSAN imzalı röntgen cihazları görecek olmanın gururunu yaşıyoruz."

"Hekimler ve mühendislerin ortak başarısı"

Mühendisliğin masada değil sahada yapılması gereken bir meslek olduğunu vurgulayan Akyol, ürünlerin geliştirilme sürecinde askerlerle olduğu gibi sağlık çalışanlarıyla da yakın işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

Mobil röntgen cihazının tasarım ve doğrulama süreçlerinde hekimler, teknikerler ve üniversitelerin aktif rol aldığını belirten Akyol, "Cihazımız, sağlık camiamızın bilgisiyle ASELSAN'ın mühendislik yeteneklerinin birleşimiyle geliştirildi. Yüksek çözünürlüklü dijital görüntü, düşük radyasyon değerleri ve duvar arkasından çekim gibi özellikleriyle küresel alanda rekabet edebilecek niteliklere sahiptir." diye konuştu.

"2030'a kadar 11 yeni tıbbi cihaz"

Akmet Akyol, 2 yıl içinde, teslim edilen 30 cihaza ek olarak 300 adet daha mobil röntgen cihazının hastanelere kazandırılacağını bildirdi.

Pandemi döneminde üretilen ventilatörlerin önemine değinen Akyol, şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar ürettiğimiz 27 binden fazla ventilatör ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazının yarısını 26 ülkeye ihraç etmeyi başardık. Önümüzdeki yıl, dünyada sadece 5 firmanın ürettiği kalp akciğer makinesi ile manuel defibrilatör cihazlarının seri üretimine başlıyoruz. 2030'a kadar 11 yeni tıbbi cihazı daha yerli olarak ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz."

"Sağlıkta tam bağımsızlık hedefi"

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda Türkiye'nin yeni rotasının sağlıkta tam bağımsızlık olduğunu vurgulayan Akyol, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"ASELSAN olarak sağlık alanında sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koymaya hazırız. Devletimizin vizyonu ve Sağlık Bakanlığımızın öncülüğü ile ASELSAN mühendisliği buluştuğunda bu stratejik alanda birçok başarıya ulaşacağımıza eminiz. Bu törenin sağlıkta tam bağımsızlık hedefi yolunda atılmış değerli bir adım olduğuna inanıyoruz."

HealthView ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı

ASELSAN ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında teslim edilen HealthView ADR-M100, 2024 yılında seri üretime geçti.

Tasarım gereksinimleri ve kullanım konsepti radyoloji hekimleri ve teknikerleriyle birlikte belirlenen cihaz, 5 yıllık bir geliştirme sürecinin ürünü olarak ortaya çıktı. 2 bin 100 adet bileşenden oluşan ve tüm tasarım bilgi birikimi ASELSAN'a ait olan cihaz, rakiplerine kıyasla üstün yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme yeteneği sunuyor.

Cihaza kısa vadede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle yerli yapay zeka destekli karar destek yazılımının entegre edilmesi planlanıyor. Bu hamleyle acil servis personelinin teşhis süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca cihazda kullanılan yüksek gerilim jeneratörü ve görüntü işleme algoritmalarının da önümüzdeki yıllarda tamamen yerli üretimle kullanıma alınması öngörülüyor.

Törende ayrıca ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Ventilatör, OED, Manuel Harici Defibrilatör ve Kalp Akciğer Makinesi de sergilendi. Avrupa Birliği uyumlu EC Sertifikasına sahip olan bu cihazlar, serbest dolaşım hakkına sahip bulunuyor. Bulut tabanlı yazılımlarla desteklenen ASELSAN sağlık ürünleri ailesi, bugüne kadar toplam 20 patent tescili, 8 faydalı model belgesi ve 5 uluslararası tasarım ödülüne layık görüldü.