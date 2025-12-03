Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Özgür Özel: Bizim asgari ücret teklifimiz 39 bin lira

CHP'nin düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi kapsamında Güngören'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 2026 yılında 39 bin TL olmasını gerektiğini söyledi.

Haber Giriş : 03 Aralık 2025 21:14, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 21:15
CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 73'üncü adresi Güngören oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Devam eden 2026 yılı için asgari ücret belirleme sürecine ilişkin konuşan Özel, partisinin asgari ücret talebini açıkladı.

"ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMAK ZORUNDA"

Mevcut asgari ücret ile geçinmenin zor olduğunu söyleyen Özel, şunları kaydetti:

Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor.

Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak.

"BİZ BUNUN ALTINDA YOKUZ"

Açıkladıkları ücretin yetmese bile nefes aldıracağını belirten Özel, "Birileri ben bu parayla geçinemem, diğeri ben bunu verirsem iflas ederim diyorsa araya devlet girecek.

Hak edilen maaş en az 39, biz bunun altında yokuz" dedi.

"SÖKE SÖKE ALMAK İÇİN TÜM TÜRKİYE'Yİ DAVET EDİYORUM"

Ayrıca asgari ücret konusunda eylem çağrısı yapan CHP lideri, şu ifadelere yer verdi:

Asgari ücret temel ücret oldu. Asgari ücret bütün dünya ilk bir yıl alınan ücretken burada herkesin maaşına yön veriyor. Sendikalar asgari ücret mücadelesine omuz vermelidirler.

Asgari ücrete insanca zam hakkımızdır, söke söke almak için tüm Türkiye'yi, tüm emekçileri, tüm işçileri mücadeleye davet ediyoruz. Yanlarında olacağız, arkalarında olacağız.


