Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muğla'da 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 104 bin 212 şişe içki ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2025 22:41, Son Güncelleme : 03 Aralık 2025 22:42
Muğla'da 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Marmaris'te belirlenen bir otelin deposuna düzenlenen operasyonda, 104 bin 212 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

