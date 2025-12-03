İzmir'de bir kadın ormanlık alanda tekme tokat darbedildi

İzmir'in Buca ilçesinde kadına yönelik şiddet kayda geçti.

Ormanlık alanda bulunan bir vatandaş, bir kadının çığlıklarını duyarak bölgeye doğru gitti.

Cep telefonu kamerasına seslerin geldiği bölgeye yönelten vatandaş, bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiğini gördü.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

O onlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, şiddet gören kadının imdat çığlıkları attığı da duyuldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı .