16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Kasımda fiyatı en çok artan ve en fazla düşen ürünler belli oldu
Kira artış oranı belli oldu: İşte Aralık ayı için zam tavanı!
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Asgari ücret zammında kritik hamle: İşte kulislerde konuşulan rakam
MEB'den akran zorbalığı önlemi: İlkokula başlama yaşı değişiyor
Polislik eğitimini bitiremeyen adaylara memurluk yolu açıldı
Meslekler dönüşüyor: Yapay zekanın ilk gözden çıkaracağı ve yerini alacağı işler!
'Mesleki eğitim' için dikkat çeken öneri: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti
Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
4 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

4 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 00:02
4 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç'i ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt Valiliği'ni, Belediye'yi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek, Bayburt Adliyesi'nin temel atma törenine katılacak, Gümüşhane Valiliği, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Bayburt/09.30/10.00/10.30/11.00/12.30/Gümüşhane/15.30/17.00/17.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkının 91. Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(TBMM/11.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çankırı ve Kırıkkale'de valilikleri ziyaret edecek.

(Çankırı/08.00-08.45/Kırıkkale/14.30-15.15)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sorumlu Madencilik Zirvesi 2025'e katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı sağlık harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Viyana)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin'de resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürecek.

(Pekin)

3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'da resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak.

(Yeni Delhi)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Afrika'nın Kalbinde Süregelen Çatışma: Sudan'da Barış Arayışı Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'da düzenlenecek "Michelin Rehberi Türkiye 2026" törenine katılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu karşılaşmaları tamamlanacak. Yalova FK 77-Gaziantep FK, Fethiyespor-Bandırmaspor, Boluspor-Kahta 02, Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967, Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor ve Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor müsabakaları yapılacak.

(Yalova/13.00/Muğla/Bolu/13.30/Ankara/15.30/Mersin/18.00/Çorum/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin on dördüncü haftasında; Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibini ağırlayacak, Fenerbahçe Beko ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Pire/22.15)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dokuzuncu haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Neptunas takımını konuk edecek, B Grubu'nda Türk Telekom ise deplasmanda Almanya temsilcisi Niners Chemnitz ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Chemnitz/21.00)

4- Voleybol CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Novara/20.00)

