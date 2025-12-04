Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe mevkisinde seyir halindeki İETT'ye ait otobüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden şoför, içinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekti.
Yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün her yerini sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.