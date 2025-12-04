Kontrolden çıkan araç evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil evin duvarına çarptı. Yaşanan trafik kazasında otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 07:17, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 07:18
Hasan Hüseyin Kazan idaresindeki otomobil, Sefa köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan, sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.