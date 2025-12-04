'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama

Üniversitelerde dersbaşı yoklama almak, yıllardır kağıt kalemle yapılan, zaman alan ve hata riski taşıyan bir süreç. Bütün sınıfı dolaşan ve tek tek imzaların atıldığı yoklama listeleri birçok üniversitede artık tarihe karıştı. Dijital olarak yapılan yoklamalarda özellikle iki yöntem öne çıkıyor. Popüler olanı QR kodlu yoklama. Bu sistemde her dersin başında öğretim görevlisi, öğrencilerin mobil cihazlarıyla tarayabileceği özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu okutarak yoklamalarını otomatik olarak sisteme işletiyor. Böylece fiziksel imza, manuel giriş ya da liste dolaştırma gibi zaman kayıpları ortadan kalkıyor.

HER DERSE BİR KOD

Her QR kod, yalnızca o ders saatine özel ve tekil olacak şekilde sistem tarafından dinamik olarak üretiliyor. Kodu oluşturduktan kısa süre sonra geçerliliğini yitirecek şekilde zamanlayıcı entegre ediliyor, böylece öğrencilerin ders dışında ya da belirlenen sürenin dışında kodu tarayarak yoklama alması engelleniyor.

Diğer bir yöntem ise üniversitenin resmi uygulaması üzerinden yapılıyor. Dersin hocası 'yoklamayı açtım' diyor. Sınıfta bulunan diğer öğrenciler ise üniversitenin uygulamasına girip 'elektronik yoklama' sekmesinden 'yoklamaya katıl' tuşuna basıyor. Konum doğrulama özelliği sayesinde öğrencinin sınıf içinde olduğu teyit edilebiliyor. Cihaz kimlik doğrulama ile yalnızca kayıtlı öğrenci cihazlarının yoklama işlemi yapmasına izin veriliyor.

ZAMANDAN TASARRUF

Dijitalleşen kampüs ortamında bu iki yöntem de akademik işleyişin daha hızlı, şeffaf ve güvenli yürütülmesine katkıda bulunuyor. Zamandan tasarruf edilen bu yöntemle öğretim görevlileri dersin başında va-kit kaybetmeden yoklamayı tamamlıyor. Yeni dönemde bu

sistem, sahte yoklamaların önüne geçerek daha güvenilir bir devam takibi sağlıyor. Yoklamalar anlık olarak sisteme düşerek, idari birimler ve akademisyenler tarafından kolayca izlenebiliyor.

MANUEL İMZADAN DAHA GÜVENLİ

Peki bu yöntemde 'Başkasının yerine imza atılamaz mı' sorusunu sistemi kullanan öğrencilerden Fırat Turğut'a sorduk. Turğut "Başkasının adına imza atılabilir fakat bu manuel imzadan daha güven verici bir durum. Farklı telefondan başka bir öğrencinin hesabına giriş yapmak mümkün ama hocalar tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve böyle bir durumda gerekli cezai işlemler okulumuzda uygulanmakta" dedi.