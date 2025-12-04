Akaryakıta zam geldi, tablo değişti

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Otogaz (LPG) fiyatlarında 80 kuruşluk artış yaşandı.

Peki, 4 Aralık 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları