Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıt ürünlerinden LPG'ye 80 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 07:55, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 09:02
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Otogaz (LPG) fiyatlarında 80 kuruşluk artış yaşandı.
Peki, 4 Aralık 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
- LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
- LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
- Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
- LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
- Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
- LPG litre fiyatı: 28.33 TL