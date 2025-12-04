Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta

MHP Lideri Devlet Bahçeli, açıklamaları ile gündem olmaya devam ediyor.

Bahçeli, TürkGün gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bu kez Bahçeli'nin gündeminde, TBMM'de kurulan komisyon ve CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonu vardı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme ve istişare aşamasını tamamladığını söyleyen Bahçeli, sırada rapor yazımının olduğunu vurguladı. Bahçeli, yol haritasıyla 2026'dan itibaren Terörsüz Türkiye'nin vasat ve varlık bulması gerektiğini dile getirdi.

"CHP, 3 S'Lİ BİR ALANDA BOCALAMAKTA"

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları hakkında konuşan Bahçeli, "Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir. Görülen odur ki, CHP üç S'li bir alanda bocalamaktadır; Söğütözü, Saraçhane ve Silivri" dedi.

"YÜZYILIN EN VAHİM YOLSUZLUĞU"

Bahçeli, CHP'nin tarihin yanlış yerinde durduğunu ifade ederek, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlatılması ve adaletin tecellisi şart" ifadelerini kullandı.

"İMRALI'YA GİTMEKTEN KORKUTLAR"

CHP yönetimine seslenen Bahçeli, "Atatürk'ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyetin yegane gücü olan Cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar. Türkiye'nin en önemli sorununun çözümünde kaçak güreştiler" diye konuştu.