ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetlerinin (USAF) gösteri ekibindeki F-16 tipi bir savaş uçağı Kaliforniya eyaletinin güneyinde düştü. Uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilot, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 08:33, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 08:34
Yazdır
ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü

Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamaya göre, USAF bünyesindeki "Thunderbirds" akrobasi timine bağlı F-16C Fighting Falcon savaş uçağı, San Bernardino bölgesinde Trona Havalimanı yakınlarında düştü.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanının açıklamasında ise düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilot, hastanede tedavi altına alındı.

Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde "Kaliforniya'daki kontrollü hava sahası üzerinde" bir eğitim görevine katıldığı aktarıldı.

Savaş uçağının düşüş sebebinin araştırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Resmi ismi "ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu" olan ve halk arasında "Thunderbirds" şeklinde tanınan filo, havada yüksek hızda ve gösterişli akrobasi gösterileri sergiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber