Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak

Kasım enflasyon verileri sonrası 1 Ocak 2026'da yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Mevcut hesaplamaya göre SSK ve Bağkur emeklileri yaklaşık yüzde 12,3 zam alırken, memur emeklilerinin zammı yüzde 19'a yaklaşacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 09:15, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 09:17
Yazdır
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak

Kasım ayı enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 0,87 olarak açıklanırken, Aralık ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1 civarında gerçekleşmesi halinde 2025 yılının ikinci yarısına ait kümülatif enflasyon yüzde 12,3 olacak.

Bu oran, SSK ve Bağkur emeklilerinin 1 Ocak 2026'da alacağı zam için belirleyici nitelik taşıyor. Mevzuata göre bu gruptaki emekliler, yalnızca içinde bulunulan dönemin kümülatif enflasyonu kadar zam alabiliyor.

SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 12,3; memur emeklisine yaklaşık yüzde 19 zam

Hesaplamalara göre SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,3 oranında zam alacak.

Ancak memur emeklileri, çalışan memurlarla aynı oranda zamdan yararlandığı için Aralık enflasyonunun yüzde 1 gelmesi durumunda yüzde 19'a yakın bir artış söz konusu olacak.

Bu durumda iki emekli grubu arasında yaklaşık 7 puanlık bir fark oluşacak. Düzenleme yapılmazsa 2026 Ocak ayında aynı tablo geçerli olacak.

2024'te benzer fark yasal düzenlemeyle kapatılmıştı

2024 yılında da benzer bir maaş farkı ortaya çıkmış, memur ve memur emeklisi %49,25 zam alırken SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %37,57 seviyesinde kalmıştı. Aradaki farkı gidermek için 7415 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 102. madde eklenmişti.

2024'te yürürlüğe konulan Geçici 102. madde ne getiriyordu?

Düzenlemeyle, SSK ve Bağkur emeklilerinin gelir ve aylıkları, 2024 yılı Ocak ayından itibaren memur zammı olan %49,25 seviyesine yükseltilmişti. Maddeye göre:

2024 öncesi bağlanan ve 2024'te bağlanacak aylıklar dosya bazında esas alınarak artırıldı.

Bu artıştan sonra ayrıca 55. maddeye göre ek bir artış yapılmadı.

Bu uygulama sayesinde 2024 yılı başındaki zam farkı ortadan kaldırılmıştı.

Gözler yeni düzenleme olup olmayacağında

Kasım ve Aralık verileri ışığında 2026 Ocak zammında da SSK-Bağkur ve memur emeklileri arasında yeniden yaklaşık 7 puanlık fark oluşması bekleniyor. Hükümetin bu fark için yeni bir yasal düzenleme yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

