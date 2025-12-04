WhatsApp'ın yapay zekası başına iş açtı!

Financial Times'ın aktardığı bilgilere göre, Avrupa Komisyonu Meta'nın yapay zeka aracı Meta AI'yi WhatsApp'a entegre etme sürecine yönelik bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Kaynaklar, duyurunun "önümüzdeki günlerde" yapılmasının öngörüldüğünü ancak kesin tarihin değişebileceğini belirtti.

Yeni incelemenin, büyük dijital platformların güçlerini sınırlandırmayı amaçlayan Dijital Piyasalar Yasası yerine, klasik AB rekabet kuralları çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor. Bu tercihin, Meta'nın entegrasyonunun pazar hakimiyetiyle rekabet ortamına etkisinin olup olmadığını doğrudan değerlendirmeye yönelik olduğu ifade ediliyor.

Meta, mart ayında WhatsApp'a yapay zeka destekli bir asistan dahil etmişti. Bu araç; sohbetlerde öneri sunabilen, mesaj taslakları oluşturabilen ve ek metin üretebilen bir yapay zeka özelliği olarak tanımlanmıştı. Şirket, Avrupa'daki "karmaşık düzenleyici yapı" nedeniyle entegrasyonun bölgede daha önce ertelendiğini açıklamıştı.

'Pazar gücünü kötüye kullanma' iddiası

Öte yandan İtalya'daki rekabet kurumu, Meta'nın kullanıcıdan onay almadan WhatsApp'a yapay zeka özellikleri eklerken pazar gücünü kötüye kullandığı iddiasıyla zaten bir soruşturma yürütüyor. Geçen ay kapsamı genişletilen incelemede, WhatsApp Business kurallarındaki değişikliklerin "yapay zeka sohbet botları pazarında üretimi ve teknik gelişmeleri sınırlayabileceği" değerlendirmesine yer verilmişti.

Meta, AB'nin başlatmaya hazırlandığı soruşturmayla ilgili yorum yapmazken, İtalya'daki iddiaları "asılsız" gördüğünü belirten önceki açıklamasını hatırlattı. Şirket ayrıca yapılan güncellemelerin "müşteri desteği sağlayan on binlerce işletmeyi veya müşterileriyle kendi seçtikleri yapay zeka asistanı üzerinden iletişim kuran firmaları etkilemediğini" savundu.