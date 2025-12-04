Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Bakan Tunç: 'Covid Düzenlemesi' af değil, eşitlik ilkesidir
Erdoğan: Enflasyon verileri umutlarımızı artırdı
Türkiye Kamu-Sen'den '2025 Yılı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri' toplantısı
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi: Faiz indiriminin yolu açıldı!
Enflasyon aylık bazda son 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Elektrikli otomobil satışları 11 ayda ikiye katlandı
Milli Dayanışma Komisyonu İmralı görüşmesinin ardından yarın toplanıyor
Mersin'de kilolarca uyuşturucu ele geçirilen şüpheliden 4 milyon TL'lik döviz çıktı

Kentte polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda yaklaşık 4 milyon TL'lik dövizle birlikte 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 kilogram eroin ele geçirildi.

Mersin'de kilolarca uyuşturucu ele geçirilen şüpheliden 4 milyon TL'lik döviz çıktı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli olarak uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin teknik ve saha destekli ortak çalışmasının ardından belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi, şüpheli R.A. yakalandı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada 38 kilo 590 gram metamfetamin ile 1 kilo 244 gram eroin maddesi ele geçirildi.

4 MİLYON TL'LİK DÖVİZ ÇIKTI

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon TL'lik 56 bin 500 euro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterline de el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

