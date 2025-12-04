TÜİK: Kişi başına sağlık harcaması 27 bin 587 liraya yükseldi

Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Ana sayfaHaberler Sağlık

TÜİK: Kişi başına sağlık harcaması 27 bin 587 liraya yükseldi

Türkiye'de sağlık harcamaları, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon liraya çıktı. Kişi başına sağlık harcaması 2023'te 14 bin 582 lira iken 2024'te yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 10:55, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 10:56
Yazdır
TÜİK: Kişi başına sağlık harcaması 27 bin 587 liraya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon liraya yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 86,1 artışla 1 trilyon 794 milyar 227 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 101,8'lik yükselişle 564 milyar 924 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 76,1, özel sektör sağlık harcamasının oranı da yüzde 23,9 olarak kayıtlara geçti.

Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36, hane halkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6'lık paya sahip oldu.

Yaklaşık 173 milyar lira yatırım yapıldı

Cari sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 57,6 artışla 172 milyar 349 milyon liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk 3 sıra geçen yıl da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2024 yılında yüzde 54,6 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 19,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 11 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2023'te 14 bin 582 lira iken 2024'te yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 liraya yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması 2023'te 621 dolar iken 2024'te yüzde 35,3 artarak 840 dolara çıktı.

Hane halklarının cepten sağlık harcaması 442,4 milyar lira

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2023'te yüzde 4,6 iken 2024'te yüzde 5,3 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı da 2023'te yüzde 4,7, 2024'te yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç gibi çeşitli amaçlarla yapılan cepten sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024'te yüzde 18,8 olarak belirlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber