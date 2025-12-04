Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
İzmir'de sosyal medyada suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 11:03, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 11:04
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kent ve çevre illerde eylemleri bulunan suç örgütlerinin yurt dışındaki elebaşı ve yöneticilerinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını destekleyici, örgütü övücü, çocukları suça teşvik edici paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen ve Siber, İstihbarat ile Havacılık şubelerinin de destek verdiği operasyonda İzmir merkezi ile Çeşme, Tire, Torbalı, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerindeki 41 adrese hava destekli baskın düzenlendi.

Operasyonda "örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapma" suçlamasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

