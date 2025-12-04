Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F modelleriyle, kasım ayında elektrikli otomobil satışlarında liderliği elde etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 11:34, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 12:06
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-kasım döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 oldu. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, 1 milyon 176 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

Kasımda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç satışları kasımda yüzde 6,38 yükselerek 28 bin 189 olarak kayıtlara geçti.

Togg yeni modeli T10F ve T10X ile geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, T10F en çok satılan otomobillerde 10'uncu sırada yer aldı.

Yerli otomobil, geçen ay toplamda 4 bin 235'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, T10F'in satış rakamı 2 bin 366, T10X'in ise 1869 oldu. Model bazında 2 bin 535'lik satışla Tesla Model Y ilk sırada yer aldı. Bu araçları 1209 ile KG Mobility (Ssangyong), 771 ile Opel, 738 ile Volvo izledi.

Tesla, önceki ay Model Y'yi satışa açmazken, kasımda yenilenmiş sipariş tabanıyla yeniden kullanıcılarının karşına çıktı.

Öte yandan Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla ön siparişe açılan T10F, eylülde 1194, ekimde 2 bin 532 ve kasımda 2 bin 366 ile 3 ayda toplam 6 bin 92 satışa ulaşarak bu alandaki performansıyla öne çıktı.

Kasımda en çok satılan otomobil Clio oldu

Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Renault Clio yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında yüzde 100 elektrikli araç segmentini Togg T10F ve Tesla temsil etti.

Model bazında kasım ayındaki satışlarda Clio 4 bin 468 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 4 bin 110 ile Renault Megane Sedan bulunurken, 3 bin 562 ile BYD Seal U listede üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu ayda Togg T10X ise en çok satılan otomobiller listesinde 15. sırada konumlandı.

Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı

Bu arada Togg'un, daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli yeni 4More ve Togg T10X serisi siparişe açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor.

Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

Togg Almanya'da teslimatlara devam ediyor

Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, bu ülkede akıllı cihazlarının teslimatını sürdürüyor.

Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart'ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Stuttgart'ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

Münih'te 8 Eylül 2025'te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül'de bu ülkede ön siparişe açılmıştı.

