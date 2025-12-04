Marmarabirlik 622 milyon TL'lik ödeme yapacak

2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyasının başladığı günden bugüne kadar 3 milyar 100 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik'te ödemeler devam ediyor.

İlk iki dilim için 1 milyar 493 milyon TL ödeme

Bugüne kadar yaklaşık 32 bin ton alım gerçekleştirilen kampanya döneminin ilk iki diliminde 1 milyar 493 milyon TL ödeme yapıldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik'in, 15 Kasım-28 Kasım 2025 tarihleri arası teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50'sinin karşılığı olarak 622 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

Dördüncü dilim ödemesi 19 Aralık'ta

Başkan Yıldız, "Gerçekleştirilecek üçüncü dilim ödeme ile birlikte üreticilere toplam 1 milyar 493 milyon TL ödeme yapılmış olacak. Dördüncü dilim ödemesi ise 19 Aralık'ta gerçekleşecek" dedi.