MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yalnızca kendisine tehdit oluşturan unsurlara karşı bir güç olduğunu ve ülkeye yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kararlılığa sahip olduğunu açıkladı. MSB, Türkiye'yi hedef alan girişimlerin geçmişte sonuçsuz kaldığını ve gelecekte de başarıya ulaşamayacağını vurguladı. Ayrıca, Ege Denizi ve çevresinde barış ve istikrarın korunmasının temel öncelik olduğu, Yunanistan'ın da yapıcı bir tutum sergilemesinin beklendiği belirtildi.

Yunanistan ile İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları üzerine MSB, komşu ülkenin askeri faaliyetleri dahil olmak üzere tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiğini bildirdi. Ege Denizi'nin barış ve istikrar bölgesi olması için Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiği, Yunanistan'ın ise gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerden kaçınmasının beklendiği ifade edildi.

Uluslararası anlaşmalara aykırı açıklamaların iki ülke liderleri arasındaki olumlu atmosfere zarar verdiği belirtildi.

Türkiye'nin güvenlik politikalarında kararlılık vurgulandı.

Karadeniz'de Güvenlik ve Deniz Faaliyetleri

Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılarla ilgili olarak, savaş kaynaklı deniz tehditlerine karşı bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında tedbirler alındığı açıklandı. Kalıcı barışın sağlanmasının istikrarlı ve güvenli bir deniz ortamı için elzem olduğu, deniz ve hava unsurlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Paşalimanı Deniz Üssü'nden Çekilme İddiaları

Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Arnavutluk'taki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ekip Başkanlığı faaliyetlerinin lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarında sürdüğü açıklandı.

Terörle Mücadele ve Hudut Güvenliği

Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almaya devam ettiğini belirtti. Son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim oldu, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıların imhası sürdü. Münbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile Suriye harekat alanlarında toplam tünel uzunluğunun 728 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Hafta boyunca 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 257 şahıs yakalandı.

1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçişte yakalananların sayısı 9.256 oldu.

Bu yıl engellenen kişi sayısı 60.548'e ulaştı.

Gazze ve Bölgesel Barış

Bölgedeki gelişmelere ilişkin olarak, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırganlığı ile Suriye ve Lübnan'daki yayılmacılığının sürdüğü belirtildi. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun kararlı adımlar atması gerektiği vurgulandı. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması, sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının uygulanmasının bölgesel barış için önemli olduğu ifade edildi.

NATO Faaliyetleri ve Uluslararası İşbirliği

Türkiye'nin, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)'nun kuruluşundan bu yana savunma ittifakının aktif üyesi olduğu belirtildi. 2026 yılında Ankara'da NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek; Savunma Sanayii Forumu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı da programda yer alacak. Ayrıca, NATO İletişimciler Konferansı eylülde İstanbul'da, NATO EDGE 2026 ise 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Eğitim, Tatbikatlar ve Savunma Sanayii Başarıları

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü, Polonya'da Loyal Dolos NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'na katılım sağlandığı bildirildi. Ayrıca, çeşitli ülkelerin deniz kuvvetleri unsurlarının Türkiye limanlarına ziyaretler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, Aselsan üretimi Murad AESA radarı ile Karadeniz'de Gökdoğan görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak havadaki hedefi başarıyla imha etti.

ASFAT Anonim Şirketi, Romanya Savunma Bakanlığı ile korvet ihracatına yönelik sözleşme imzaladı.

MİLDEN milli denizaltısının ilk test bloğu inşasına başlandı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdi.

Yerli ve milli savunma sanayisinde elde edilen bu başarılar, Türkiye'nin savunma alanında ulaştığı seviyenin göstergesi olarak değerlendirildi.



