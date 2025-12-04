Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Milli Eğitim Akademisi eğitim merkezlerinde eğitim alacak öğretmen adaylarına 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 14. maddesiyle her ay (23.310) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacaktır
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 12:35, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 12:36
Aylık katsayısı değerinin, Aralık ayındaki enflasyon sonrasında 1 Ocak 2026'da yüzde 19 civarında artarak 1,391380879 olması bekleniyor.
Bu durumda Akademide eğitim alacak öğretmen adaylarına;
23.310*1,391380879
=32 bin 433 TL ücret ödemesi yapılacaktır.
Kanuna göre bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamamaktadır. Damga vergisi oranı % 0,759 (yani binde 7,59) olup, bu tutardan 246,17 TL kesinti yapılacaktır. Net tutar 32 bin 187 TL olacaktır