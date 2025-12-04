Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Vizyona 8 yeni film giriyor

Vizyon takviminde bu hafta komedi, dram, gerilim ve animasyon türlerinden geniş bir yelpaze sunuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 12:48, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 12:49
Vizyona 8 yeni film giriyor

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 8 film vizyona girecek.

"Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2"

Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Wayne Knight, Mckenna Grace ve Matthew Lillard'ın başrollerinde oynadığı "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2" izleyici ile buluşacak.

Emma Tammi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, korku ve gerilim serisinin devam filmi, Freddy Fazbear'ın Pizza dükkanındaki doğaüstü kabusun üzerinden geçen bir yıl sonrasında yaşanan ve daha büyük bir kabusa dönüşen olayları anlatıyor.

"Adile Naşit"

Çağan Irmak'ın yönettiği "Adile Naşit", Yeşilçam efsanesi Adile Naşit'in hayatının farklı dönemlerini beyaz perdeye taşıyacak.

Adile Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandırdığı filmde Seda Bakan, Tülin Özen, Levent Can, Serhat Tutumluer, Bora Akkaş, Deniz Cengiz, Elif Nur Kerkük, Emre Taşkıran, Özgürcan Çevik, Bülent Seyran ve Berkay Tulumbacı rol aldı.

"Mitoloji Mafyası"

Burak Serdar Şenal, Anıl Çelik, Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Nuri Alço, Eray Özbal, Aslı Bekiroğlu ve Orçun İynemli'nin oynadığı "Mitoloji Mafyası" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Orçun Benli'nin yönetmenliğini üstlendiği film, iki beceriksiz hırsızın antik tanrı Priapos'u yanlışlıkla serbest bırakması sonucu yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

"Amrum"

Diane Kruger, Matthias Schweighöfer ve Laura Tonke'nin rol aldığı Fatih Akın'ın yeni filmi "Amrum", bir dram hikayesini işliyor.

Akın'ın senaryosunu Hark Bohm'un kaleme aldığı Alman yapımı film, 1945 yazında, savaşın son günlerinde, Kuzey Almanya'daki Amrum Adası'nda yaşayan ve babasının yokluğunda ailesinin sorumluluğunu üstlenen 12 yaşındaki bir çocuğun hikayesini sinemaya yansıtacak.

"60 Gün"

İsmail Doruk'un yazıp, yönettiği, Başak Cingöz, Bora Kırkım ve Burcu Yüce'nin oynadığı "60 Gün", aynı köyde yaşayan iki gencin hayatına odaklanıyor.

Dram türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, yeni evlenen bir çiftin, 60 gün saklamaya çalıştığı sırla değişen yaşamlarını yansıtıyor.

"Özel Hayat"

Jodie Foster, Daniel Auteuil ve Virginie Efira'nın rol aldığı Rebecca Zlotowski'nin filmi "Özel Hayat", tanınmış bir psikiyatristin uzun yıllar terapistliğini yaptığı bir hastasının ölüm haberinin ardından suçluluk duygusuyla gizli bir soruşturmaya girişmesini konu ediniyor.

Haftanın animasyonları

Japon yönetmen Shouta Goshozono'nun filmi "Jujutsu Kaisen: Execution", sevilen animenin ikinci sezonun en çok konuşulan ikonik anlarını ve ocak ayında yayınlanacak 3. sezonun ilk iki bölümünü tek bir gösterimde bir araya getiriyor.

Çin yapımı "Neşeli Oyuncaklar", küçük sahiplerinin sanal dijital dünyada kayboluşunu izleyen oyuncakların, genç efendilerini kurtarmak için bir araya gelip tehlikeli oyun dünyasına adım atmaya karar vermelerini anlatıyor.

