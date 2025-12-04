İş Müfettişleri Derneği'nden 'Mali Hak' Açıklaması: "Kıyaslama Yapmıyoruz"

Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
Bayraktar: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma yolunda politikalar geliştiriyoruz
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
Gümrüklerde 'kaçak malzeme ele geçirme' rekoru kırıldı
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerine ne dedi?
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Adliyeden 25 kg altın ile 50 kg gümüş market arabasıyla çalınmış
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

İş Müfettişleri Derneği'nden 'Mali Hak' Açıklaması: "Kıyaslama Yapmıyoruz"

İş Müfettişleri Derneği, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mali hak iyileştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yapılan iyileştirmenin başka mesleklerle bir karşılaştırma niteliği taşımadığı ve kimsenin emeğini gölgelememesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 13:48, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 13:54
Yazdır
İş Müfettişleri Derneği'nden 'Mali Hak' Açıklaması:

İş Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda meslek mensuplarının mali haklarını iyileştiren önergenin kabul edilmesinin ardından bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

"KAMU HİZMETİNİN NİTELİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Dernek, iş müfettişliği mesleğinin kamu düzeni açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, komisyondan geçen önergeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Açıklamada, "Emeği geçen Sayın Vekillerimize meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu düzenleme, yalnızca müfettişlik mesleği için değil, kamu hizmetinin niteliğinin yükseltilmesi, kurumların güçlendirilmesi ve nitelikli personelin kamuda tutulması açısından da önemli bir adımdır" denildi.

"BAŞKA MESLEKLERLE KARŞILAŞTIRMA NİTELİĞİ TAŞIMIYOR"

Diğer meslek gruplarının da özlük haklarına yönelik taleplerinin bulunduğunun farkında olduklarını belirten Dernek, yapılan bu iyileştirmenin bir kıyaslama amacı gütmediğinin altını çizdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak meslektaşlarımıza yapılan bu iyileştirmenin başka mesleklerle bir karşılaştırma niteliği taşımadığını vurguluyoruz. Derneğimiz bugüne kadar hiçbir iyileştirmeyi kıyaslama konusu yapmamış olup, yapılan düzenlemenin kimsenin emeğini gölgelememesi gerektiğine inanıyoruz."

Açıklama, kamu hizmetinin sürdürülebilirliği için tüm kamu çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesinin ortak beklenti olduğu mesajıyla sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber