İş Müfettişleri Derneği'nden 'Mali Hak' Açıklaması: "Kıyaslama Yapmıyoruz"

İş Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda meslek mensuplarının mali haklarını iyileştiren önergenin kabul edilmesinin ardından bir kamuoyu duyurusu yayımladı.

"KAMU HİZMETİNİN NİTELİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Dernek, iş müfettişliği mesleğinin kamu düzeni açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, komisyondan geçen önergeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Açıklamada, "Emeği geçen Sayın Vekillerimize meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu düzenleme, yalnızca müfettişlik mesleği için değil, kamu hizmetinin niteliğinin yükseltilmesi, kurumların güçlendirilmesi ve nitelikli personelin kamuda tutulması açısından da önemli bir adımdır" denildi.

"BAŞKA MESLEKLERLE KARŞILAŞTIRMA NİTELİĞİ TAŞIMIYOR"

Diğer meslek gruplarının da özlük haklarına yönelik taleplerinin bulunduğunun farkında olduklarını belirten Dernek, yapılan bu iyileştirmenin bir kıyaslama amacı gütmediğinin altını çizdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ancak meslektaşlarımıza yapılan bu iyileştirmenin başka mesleklerle bir karşılaştırma niteliği taşımadığını vurguluyoruz. Derneğimiz bugüne kadar hiçbir iyileştirmeyi kıyaslama konusu yapmamış olup, yapılan düzenlemenin kimsenin emeğini gölgelememesi gerektiğine inanıyoruz."

Açıklama, kamu hizmetinin sürdürülebilirliği için tüm kamu çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam etmesinin ortak beklenti olduğu mesajıyla sona erdi.