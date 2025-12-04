Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretinin ardından bugün ilk kez toplanarak görüşmenin ayrıntılarını ele alacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de tabii ki gizli kalmayacaktır" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretinin ardından bugün ilk kez toplanıyor.

Tacikistan ve Özbekistan ziyaretlerinin ardından basının sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugünkü toplantıda İmralı ziyaretinin konuşulacağını söyledi.

AK Parti'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı heyet 24 Kasım'da İmralı'ya da teröristbaşı Öcalan ile görüşmüşlerdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, heyet olarak komisyona ilk elden bilgi vereceklerini söylemişti.

CHP ile DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te kurduğu Yeniyol Partisi grubu ise İmralı ziyareti için üye vermeme kararı almıştı.

Kurtulmuş: Görüşme gizli kalmayacak

TBMM Başkanı'na İmralı ziyareti sırasında tutulan tutanakların kendisine teslim edilip edilmediği ve bunların komisyon gündemine alınıp kamuoyuna açıklanması talepleri de soruldu.

Kurtulmuş, "Bu konuyu görüşeceğiz, muhtemelen İmralı'ya giden milletvekilleri de kendi gözlemlerini, notlarını komisyona anlatacaklardır" yanıtını verdi.

"Mühim olan, orada ne konuşulduğunun ana hatlarının komisyonla paylaşılmasıdır. Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey şimdiye kadar yapılmadı, bu görüşme de tabii ki gizli kalmayacaktır" diye ekledi.

Kurtulmuş görüşmeyle ilgili heyetteki milletvekilleri tarafından bilgilendirildiğini teyit etti.

Heyetle Ankara'da bir araya geldiklerini belirten TBMM Başkanı, üç milletvekilinin "fevkalade olumlu ve yapıcı" bir görüşmenin gerçekleştiği izlemini aktardı.

İmralı'nın da "yapıcı ve barış isteyen, bu işin bitmesini isteyen bir yaklaşıma sahip olduğunun" söylendiğini belirtti.

"Bundan sonraki süreç en riskli süreç"

Kurtulmuş, bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Komisyon raporunu kamuoyuna deklare eder, resmi bir yazıyla TBMM Başkanlığı'na havale ederiz. Raporda, şu konularda şöyle bir yasal düzenleme, şu konularda şöyle bir idari düzenleme, şu konularda görülen eksiklikler şunlardır gibi başlıklara yer veririz."

Bunların daha sonra parlamentodaki siyasi partilerin çalışacağı konular olduğunu belirten TBMM Başkanı, "Gönlümüz arzu eder ki bütün partiler ortak bir teklifte buluşsun" diye ekledi.

En kritik ve tartışmalı aşamaların geride bırakılıp bırakılmadığı sorusuna ise "Şimdiye kadar iyi geldi. Ama söylemeliyim ki bundan sonraki süreç en riskli süreçtir" yanıtını verdi.

Kurtulmuş, bununla ilgili olarak, "Bir sonuca gidiliyor. Bu süreçte hiç kimsenin kendi partisini ya da içinde bulunduğu grubun menfaatlerini önceleyen bir tavır içerisinde davranmaması lazım" açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK'nın feshinin, silah bıraktığının ve "örgütsel faaliyetlerden vazgeçtiğinin tespiti gerekiyor" diyen Kurtulmuş, "Suriye'de de yeni yönetimle bir entegrasyon içerisinde yer alacağının görülmesi lazım" diye ekledi.

Meclis Başkanı, "Nasıl ki şimdiye kadar hiçbir pazarlık yapılmadıysa, örgütün hiç vakit kaybetmeden ve zamana yaymadan söz verdiği adımları atmayı sürdürmesi gerekmektedir" diyen TBMM başkanı, "Devlet olarak biz adımlarımızı doğru şekilde attık. Vatandaşımızın sürecin arkasında desteği var. İşin tıkanmaması gerekir" dedi.

