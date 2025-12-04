Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması kapsamında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve devletin bu alandaki politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen programda, engelli vatandaşların ve ailelerinin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Türkiye genelinden gelen temsilcilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, bu özel günün engelli bireyler ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Engelli Bireylere Yönelik Politikalar ve Katılım

Erdoğan, engelli vatandaşların işlerini kolaylaştıran sosyal çevrelerin ve onların iş ile hayata katılımını sağlayan kişi ve kurumların önemine dikkat çekti. Bu alanda katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Sosyal Hizmetler ve Reformlar

Hükümetin ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 'nin sosyal hizmetler alanında özellikle engellilere yönelik politikalar geliştirdiği belirtildi.

'nin sosyal hizmetler alanında özellikle engellilere yönelik politikalar geliştirdiği belirtildi. Yapılan hukuki ve idari reformlarla sahadaki çalışmaların desteklendiği ifade edildi.

Erdoğan, engelli bireylerin azim ve sebatlarının topluma örnek olduğunu vurgulayarak, geleceğe güvenle bakmanın önemine değindi. Konuşmasında, engelli vatandaşların haklarının korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak devlet olarak birincil önceliğimizdir.

Çalışmalarımızı bu istikametle devam ettireceğiz. Şunu da açık ve net ifade etmek durumundayım. Şüphesiz 'Kolaylaştırınız zorlaştırmayız' buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Milletimize sunduğumuz eser ve hizmetleri de işte bu kavrayışla tatbik eden ve etmeye çalışan bir kadroyuz.

Kırılan kalbi onarılmamış, mahzun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkan sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakarca çalışacağız."