Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de 14 haftada 12 teknik direktör değişikliği

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda 14 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 14 haftasında yine teknik direktör ayrılıkları ön plana çıktı. Bu süreçte beklenen performansı gösteremeyen 18 takımdan 12'si teknik adam değişikliğine gitti. Son olarak Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

Perdeyi Gaziantep FK açtı

2025-2026 sezonunda ilk direktör değişikliğine giden takım Gaziantep FK oldu. İsmet Taşdemir yönetiminde yeni döneme 'merhaba' diyen Güneydoğu Anadolu ekibi, ilk 2 haftada Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla kaybedince Taşdemir ile yollar ayrıldı. İsmet Taşdemir'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, iyi bir başlangıç yaparak 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir sezon başında değişiklik yaşadı

Gaziantep'in ardından İstanbul temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir, teknik direktör değişikliği yaşadı. Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Kartal'da özellikle Avrupa defterinin erken kapanması bu değişiklikte etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e kaybeden siyah-beyazlılar, sonrasında da UEFA Konferans Ligi play-off eleme turunda İsviçre'nin Lausanne takımına elendi. Söz konusu sonuçların ardından Solskjaer ile 28 Ağustos tarihinde yollar ayrıldı. Beşiktaş bu ayrılık sonrası teknik direktörlük koltuğunu Sergen Yalçın'a teslim etti.

Fenerbahçe ise sezona Jose Mourinho ile giriş yaptı. Geçtiğimiz sezon ortaya konan oyun sebebiyle eleştirilen Portekizli teknik adam, yeni dönemde de lige 1 galibiyet, 1 beraberlikle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u saf dışı bırakan Kanarya, play-off'ta Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Böylece Fenerbahçe'deki Jose Mourinho dönemi de 29 Ağustos tarihinde son buldu. Mourinho'nun ardından Domenico Tedesco sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü oldu.

RAMS Başakşehir de UEFA Konferans Ligi'nin play-off etabında Romanya ekibi Craiova'ya elenip, ardından ligde de 2 beraberlik yaşayınca Çağdaş Atan ile yol ayrımına gidildi. Başakşehir, Bundesliga'da Borussia Dortmund'u da çalıştıran Nuri Şahin'e takımı emanet etti.

Selçuk Şahin ve Gisdol'un maceraları uzun sürmedi

Geçtiğimiz sezon Arda Turan idaresinde Süper Lig'i 6. bitiren Eyüpspor, Turan'ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından A Milli Takım'da Vincenco Montella'nın yardımcılığını yapan Selçuk Şahin'le anlaşmaya vardı. Ancak 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu sadece 5 puan toplanınca eflatun-sarılılar, Şahin'e teşekkür etti. Milli maçlar için verilen arada teknik adam değişikliği yaşayan bir diğer takım ise Kayserispor'du. Kayseri ekibi, ligde 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle hanesine yalnızca 5 puan yazdırınca Markus Gisdol'un görevi de sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte fileleri yalnızca 5 kez sarsarken, 17 gol yedi.

Emre Belözoğlu 267 gün görevde kaldı

Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşanan bir başka ekip Antalyaspor oldu. Emre Belözoğlu ile kırmızı-beyazlılar 8 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Özellikle son 3 haftadaki 1-1'lik Kayserispor beraberliği, 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisi ve Rizespor'a karşı 5-2 kaybedilen müsabaka ayrılığı kaçınılmaz kıldı. Bu sonuçların ardından Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetime istifasını sundu ve bu istifa da kabul edildi.

Belözoğlu'ndan sonra takımın başına Erol Bulut getirildi. Bulut idaresindeki Antalya temsilcisi 6 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Yeni takımlar Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük de değişikliğe gitti

Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük de değişikliğe giden takımlar arasında girdi. Ligde ilk 10 hafta 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 6 mağlubiyet sonucunda 8 puan toplanmasının ardından Başkent ekibi, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'na veda etti. Eroğlu sonrası göreve Volkan Demirel geldi.

Fatih Karagümrük ise bir türlü beklenen çıkışı yakalayamayan Marcel Licka'ya 10. haftanın ardından veda etti. Licka, İstanbul temsilcisinin başında yer aldığı 10 karşılaşmada 1'er galibiyet ve beraberlik ile 8 mağlubiyet yaşadı. Karagümrük, daha sonra Onur Can Korkmaz ile yola devam kararı aldı.

Recep Uçar ve İlhan Palut aynı puanı topladı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, farklı maç sayılarında olmalarına rağmen aynı puanı toplayarak takımlarına veda etti.

Palut, Rize'de 14 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 14 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor'da ise Recep Uçar 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yine 14 puan elde etti. Her iki teknik direktör de takımlarıyla yol ayrımına gitti.

Uçar sonrası Konyaspor'da Çağdaş Atan görevi üstlenirken, Palut'un yerini ise Konya'dan ayrılan Recep Uçar doldurdu.

Son ayrılık Kasımpaşa'dan

Süper Lig'de teknik direktör ayrılığı yaşayan son takım Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar, Teknik Direktör Şota Arveladze döneminin sona erdiğini açıkladı. Şota idaresindeki Kasımpaşa, 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 13 puanda kaldı.

