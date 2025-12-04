Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sapanca Gölü her gün santim santim yok oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan milyonlarca vatandaşın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde su kritik seviyenin altına indi. Son olarak 28.59 metre ölçülen göldeki ciddi çekilme sebebiyle geçmiş yıllarda suyla dolu olan kıyı bölümlerinde vatandaşlar, karaya oturan kayık ve teknelerin yanında ateş yakıp piknik yapar hale geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 16:42, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 16:44
Sapanca Gölü her gün santim santim yok oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, son 65 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Her gün santim santim çekilen göl seviyesi kritik noktayı da geçerek 28.59 seviyesine düştü. Göldeki ciddi çekilme sebebiyle geçmiş yıllarda suyla dolu olan kıyı bölümlerinde vatandaşlar, karaya oturan kayık ve teknelerin yanında ateş yakıp piknik yapar hale geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ise göl suyunun korunması hususunda denetimlerini sıklaştırarak kaçak su kullananları tespit etmeye başladı. Tehlike çanları çalmaya devam eden Sapanca Gölü için vatandaşlar da kaçak su alımlarının kesin olarak durdurulması gerektiğini ve gereğinden fazla su tüketiminin önüne geçilmesini istiyor.

"3-4 metre su olan noktalarda şimdi yürüyoruz"

Göldeki su seviyesini düşmesi hakkında konuşan İsmail Yılmaz, "Daha önce de çekildiği olmuştu ama bu derece bir çekilme ben hiç görmedim. En son belki 5 sene önce bir çekilmişti ama bu çok farklı bir şey oldu. İnşallah böyle bir şey tekrarlanmaz. Duayla kar yağmasını istiyoruz. Su olan yerlerde şuanda vatandaşlar ateş yakmış, oturmuş. Belki, 3-4 metre su olan noktalarda şimdi yürüyoruz. Bu pek hayra işaret değil. Seka Kamp'ın olduğu yerde mavi bir düzenek kurulmuş ve bu yeni gelen bir şey, Sapanca Gölü'nün ilerisine gittiğinizde bu düzenek görülüyor" dedi.

"İlerisi için kötü bir mesaj bu durum"

Su tüketimine ilişkin ise Yılmaz, "Bunlar matematiksel olarak ispat edilen şeyler. Tüketicinin, su fabrikalarının, Kocaeli ne kadar, Sakarya ne kadar su çekiyor bunların gösterilmesi gerekiyor, kimin ne kadar su çektiğini bilmiyoruz. Her su çekilmesi sezonunda bir kod, bir kademe artırarak azalıyor. Bu senelerde de bir şekilde kurtardık ama bundan 5 veya 10 yıl sonra ne olacak? Gölün çoğu gitti. İlerisi için kötü bir mesaj bu durum, umarım olmaz" diye konuştu.

"Kocaeli de, Sakarya da suyu kullansın ama ölçülü olarak kullansın, israf edilmesin"

Suyun kullanılması konusunda görüşünü belirten İrfan Şakir Çoker, "İki tarafta susuz kalmasın. Kocaeli de, Sakarya da suyu kullansın ama ölçülü olarak kullansın, israf edilmesin. Mühim olan burada suyu kim israf ediyor? Göldeki bu son durumla ilişkin bir kritik kurulmalı ve halledilmeli. Kaçak su kullanılmasın, sıkı takip edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tevhid Yaşar ise "Su çekilmesini zaten burada yok. Bizim halimiz perişan. Kocaeli suyu başka yerden bulsun, hat döşenmemesi lazım. Fabrikalar su için başka bir yer bulmalı, gölden çekilmemesi lazım. Bu su buradaki halka yetmiyor" şeklinde konuştu.

"Suyu bol bulduğumuz için israf ediyoruz"

Sapanca Gölü'nün Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olduğunu aktaran Osman Karakaş, "Resmi kaynaklarda anlaşmaları nedir bilmiyorum ama netice itibariyle Sapanca Gölü'nün bir bölümü de Kocaeli'ye bağlı ve oradan da çekme hakkı var ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sapanca Gölü'nde bir kuruma söz konusu hatta bazı objelerin de gün yüzüne çıktığı söyleniyor. Bizlerde de tutarsızlık var, suyu bol bulduğumuz için israf ediyoruz. Elimizi, yüzümüzü yıkarken suyu boşuna akıtmamalıyız. İsrafçı bir toplum olduk. Bunu biraz daha kısıtlarsak gelecek nesillere bu gölü sağlam bir şekilde devredebiliriz. Fabrikaların denetlenmesi lazım. Kocaeli tarafında da fabrikaların kaçak olarak su çektiği de söyleniyor, onların da denetlenmesi gerekiyor. Sadece küçük esnafın değil, büyük fabrikalarında denetlenerek gölün korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Seyhan Ünlü ise "Bence su çekilmemeli, belediye başkanları bir araya gelerek bu duruma çözüm bulup, önlem almalı. Biz vatandaş olarak bir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

