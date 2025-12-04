Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bakan Kacır: Yıllık ihracat 270,6 milyar dolarla rekor kırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, Türk sanayicisinin güçlü seyrinin devam ettiğini belirtti. Kasım ayında mal ihracatının geçtiğimiz yıla göre %2,2 artışla 22,7 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Bakan Kacır, yıllıklandırılmış ihracatın 270,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Sanayicinin ürettiğini ve ihracatın güçlü seyrinin devam ettiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kasım ayında mal ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracatımız 270,6 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı. Bu ürün gruplarının imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Üreterek büyüyen Türkiye için; yatırımı, istihdamı, inovasyonu, ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz."

