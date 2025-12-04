Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı: 1 polis yaralandı

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kızılay Kampı yanında Y.E.Ç. (19) idaresindeki 60 TB 272 plakalı otomobil, narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin peşinde olduğu otomobil Yunus polislerinin uygulama noktasında da durmayarak araçlara ve görevli Yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra da askeri kampın tabelasına çarptı. Kazada polis memuru Ö.K. yaralandı. Polis memuru tedavi altına alınırken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç. (17) gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.