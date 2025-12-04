Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyonun üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Ardından yapılan oylamada AK Parti'nin önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul bugün Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurul, teklif görüşmelerinin tamamlanamaması durumunda ise yarın da çalışacak.

- Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyona üye seçimi yapıldı

Öte yandan, Genel Kurul'da çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Yapılan oylamada AK Parti'den Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP'den Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, DEM Parti'den Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, MHP'den Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti'den Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Yeni Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili Elif Esen komisyona üye olarak seçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, komisyonun 10 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.