Ana sayfaHaberler Spor

Dünya kupası grupları belirleniyor: Türkiye 4. torbada yer alacak

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinin kura çekimi yarın (TSİ 20.00) Washington D.C.'de gerçekleştirilecek. Turnuvaya ilk kez 48 takımın katılacak olması sebebiyle, kurada takımlar dörderli 12 gruba dağıtılacak. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da katılacağı törende, Türkiye, play-off turunda mücadele edecek takımların yer aldığı 4. Torba'dan kuraya girecek.

Kaynak : DHA
04 Aralık 2025 21:38
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinin kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bulunan John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimi, TSİ 20.00'de başlayacak.

Törene Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay katılacak.

2026 FIFA kura çekimi prosedürü şu şekilde:

"-Finallere katılmaya hak kazanan 39 ülke ile play-off turunda mücadele edecek ülkelerin yer alacağı kura çekiminde, takımlar her birinde 12 takımın bulunduğu 4 farklı torbaya konulacaktır. Bu 48 takım, dörderli 12 gruba dağıtılacaktır.

-Torbalar belirlenirken, ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika doğrudan 1'inci Torba'ya konuldu. Diğer takımlar ise FIFA'nın Kasım ayında açıkladığı dünya sıralamasındaki pozisyonlarına göre torbalara yerleştirildi.

-A Milli Takımının da aralarında olduğu play-off turunda mücadele edecek takımlar ise FIFA sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın kuraya otomatik olarak 4'üncü Torba'dan girecektir.

-Play-off maçları henüz oynanmadığından, Avrupa Elemelerinin dört farklı play-off yolunun galiplerini belirtmek için A, B, C ve D harfleri, kıtalar arası play-off yolunun galiplerini simgelemek için de 1 ve 2 sayıları kullanılacaktır. Play-off galipleri, "Play-Off A Yolu Galibi", "Play-Off D Yolu Galibi", "Play-Off 1'inci Yol Galibi" gibi isimlendirmelerle gruplara yerleştirilecektir.

-FIFA'nın genel prensibi, mümkün olduğunca aynı konfederasyondan iki takımın aynı grupta yer almamasını sağlamaktır. Bu durum, 16 temsilci ile finallere katılan UEFA dışındaki konfederasyonlar için uygulanabilecektir.

-Her grupta UEFA'ya mensup en az bir, en fazla da iki takım bulunabilecektir. Bu sebeple, 12 gruptan 4 tanesinde ikişer UEFA takımı bulunacaktır.

-1'inci Torba'da yer alan 3 ev sahibi ülkenin yerleşeceği gruplar önceden bellidir. Meksika (A1 - Yeşil Top), Kanada (B1 - Kırmızı Top), ABD (D1 - Mavi Top). Kuranın en başında bu ülkeler yerleştirilecektir. Bu yerleşimden dolayı Meksika'nın turnuvanın açılış maçını oynayacağı da kesindir. Beyaz toplarla belirlenen kalan 9 ülke de çekim sıralarına göre, kalan grupların birinci sırasına yerleştirilecektir.

-FIFA sıralamasında en üst sırada yer alan 4 takım, farklı fikstür yollarını takip edecek şekilde gruplara yerleştirilecektir. Böylece, gruplarını lider bitirmeleri halinde bu iki takım finalden önce karşılaşmayacaktır.

-2, 3 ve 4'üncü Torba'daki takımlar, çekiliş sıralarına istinaden özel olarak belirlenmiş bir dizilime göre gruplara yerleştirilecektir.

-Kura Çekimi'nde sırasıyla 1, 2, 3 ve 4'üncü Torba takımları yerleştirilecektir."

