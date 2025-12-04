Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
Kırsalın iki kadın öğretmeni zorluklara rağmen eğitimi omuzluyor

Ağrı'nın Patnos ilçesi Aşağı Göçmez köyünde görev yapan iki kadın öğretmen, ağır kış şartlarına ve sınırlı imkanlara rağmen köy okulunun tüm yükünü omuzlayarak eğitimi aralıksız sürdürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 23:37, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 23:39
Patnos'a bağlı Aşağı Göçmez köyündeki Aşağı Göçmez İlkokulu'nda görevli iki kadın öğretmen, kırsal şartlara rağmen okulun eğitim faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Okulda sınıf düzeninden ders planlamalarına, etkinlik hazırlıklarından materyal teminine kadar tüm işler öğretmenlerin dayanışmasıyla yürütülüyor.

Kış aylarında yolların kapanması ve hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle zaman zaman ulaşımın güçleştiği köyde, öğretmenler öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için sabahın ilk saatlerinde sobayı yakarak sınıfları derslere hazır hale getiriyor. Öğrencilerin gelişim süreçleri titizlikle takip edilirken, gerekli materyaller de öğretmenlerin kendi imkanlarıyla hazırlanıyor.

Sınıf öğretmeni Şeyma Kaya, dört yıllık meslek hayatının bir yılını ücretli öğretmenlik yaparak, son üç yılını ise Aşağı Göçmez'de sürdürdüğünü belirtti. Büyükşehirden kırsala geliş sürecinde farklı zorluklarla karşılaştığını dile getiren Kaya, "Köy halkının gösterdiği destek sayesinde birçok güçlüğü kolayca aştık. Burada gördüğüm dayanışma, mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlattı" dedi.

Okulun diğer öğretmeni Fatma Elveren ise 8 yıllık meslek deneyimine sahip olduğunu, Patnoslu olması nedeniyle kendi memleketinde görev yapmanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade etti. Köy şartlarına rağmen öğrencilerle kurduğu güçlü bağın motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Elveren, "Burası benim için sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda yetiştiğim topraklara hizmet etme fırsatı. Çocuklar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

