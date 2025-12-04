Kırsalın iki kadın öğretmeni zorluklara rağmen eğitimi omuzluyor
Ağrı'nın Patnos ilçesi Aşağı Göçmez köyünde görev yapan iki kadın öğretmen, ağır kış şartlarına ve sınırlı imkanlara rağmen köy okulunun tüm yükünü omuzlayarak eğitimi aralıksız sürdürüyor.
Patnos'a bağlı Aşağı Göçmez köyündeki Aşağı Göçmez İlkokulu'nda görevli iki
kadın öğretmen, kırsal şartlara rağmen okulun eğitim faaliyetlerini büyük bir
özveriyle sürdürüyor. Okulda sınıf düzeninden ders planlamalarına, etkinlik
hazırlıklarından materyal teminine kadar tüm işler öğretmenlerin dayanışmasıyla
yürütülüyor.
Kış aylarında yolların kapanması ve hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle
zaman zaman ulaşımın güçleştiği köyde, öğretmenler öğrencilerin eğitimden uzak
kalmaması için sabahın ilk saatlerinde sobayı yakarak sınıfları derslere hazır
hale getiriyor. Öğrencilerin gelişim süreçleri titizlikle takip edilirken, gerekli
materyaller de öğretmenlerin kendi imkanlarıyla hazırlanıyor.
Sınıf öğretmeni Şeyma Kaya, dört yıllık meslek hayatının bir yılını ücretli
öğretmenlik yaparak, son üç yılını ise Aşağı Göçmez'de sürdürdüğünü belirtti.
Büyükşehirden kırsala geliş sürecinde farklı zorluklarla karşılaştığını dile
getiren Kaya, "Köy halkının gösterdiği destek sayesinde birçok güçlüğü
kolayca aştık. Burada gördüğüm dayanışma, mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu
yeniden hatırlattı" dedi.
Okulun diğer öğretmeni Fatma Elveren ise 8 yıllık meslek deneyimine sahip olduğunu, Patnoslu olması nedeniyle kendi memleketinde görev yapmanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade etti. Köy şartlarına rağmen öğrencilerle kurduğu güçlü bağın motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Elveren, "Burası benim için sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda yetiştiğim topraklara hizmet etme fırsatı. Çocuklar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.