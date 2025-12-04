Kırsalın iki kadın öğretmeni zorluklara rağmen eğitimi omuzluyor

Patnos'a bağlı Aşağı Göçmez köyündeki Aşağı Göçmez İlkokulu'nda görevli iki kadın öğretmen, kırsal şartlara rağmen okulun eğitim faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Okulda sınıf düzeninden ders planlamalarına, etkinlik hazırlıklarından materyal teminine kadar tüm işler öğretmenlerin dayanışmasıyla yürütülüyor.



Kış aylarında yolların kapanması ve hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle zaman zaman ulaşımın güçleştiği köyde, öğretmenler öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için sabahın ilk saatlerinde sobayı yakarak sınıfları derslere hazır hale getiriyor. Öğrencilerin gelişim süreçleri titizlikle takip edilirken, gerekli materyaller de öğretmenlerin kendi imkanlarıyla hazırlanıyor.



Sınıf öğretmeni Şeyma Kaya, dört yıllık meslek hayatının bir yılını ücretli öğretmenlik yaparak, son üç yılını ise Aşağı Göçmez'de sürdürdüğünü belirtti. Büyükşehirden kırsala geliş sürecinde farklı zorluklarla karşılaştığını dile getiren Kaya, "Köy halkının gösterdiği destek sayesinde birçok güçlüğü kolayca aştık. Burada gördüğüm dayanışma, mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlattı" dedi.



Okulun diğer öğretmeni Fatma Elveren ise 8 yıllık meslek deneyimine sahip olduğunu, Patnoslu olması nedeniyle kendi memleketinde görev yapmanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade etti. Köy şartlarına rağmen öğrencilerle kurduğu güçlü bağın motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Elveren, "Burası benim için sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda yetiştiğim topraklara hizmet etme fırsatı. Çocuklar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.