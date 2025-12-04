Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro

Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, usta öğreticilerle birlikte günlük yaklaşık 14 bin ekmek üretimi sağlıyor. Öğrenciler, para kazanarak aile ekonomisine katkıda bulunurken, okul da yıllık 2 milyon lira ciro elde ediyor.

Haber Giriş : 04 Aralık 2025 23:45, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 23:48
Siirt Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı bölümlerde okuyan 300 öğrenci bulunuyor. Okul bünyesinde 2022 yılında kurulan endüstriyel ekmek üretim yerinde öğrenciler, usta öğreticileri eşliğinde ekmek üretip birçok yere dağıtımları sağlanıyor. Öğrenciler, burada kalfalık ve ustalık belgelerini alırken para kazanarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Okul, öğrencileri meslek sahibi yapıp yıllık 2 milyona liraya yakın ciro sağlıyor.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, lisede 14 bin kapasiteli üretim yerinde çıkartılan ekmeklerin yurtlara ve belediyenin satış noktalarına gönderildiğini söyledi. Saz, "Öğrencilerimiz, döner sermaye marifetiyle hem üretiyor, hem de kazanıyorlar. Bu da bize mutluluk veriyor. Bizlerde tümüyle bunu destekliyoruz. İnşallah daha fazla kapasiteyle ileriki zamanlarda kapasite artırımına başlayacağız. Bütün öğrencilerimizin buradan faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Yeşilkavak ise tesisin 2022 yılında faaliyete geçtiğini hatırlattı. Türkiye'de meslek liselerinde proje olarak ekmek üretimi fabrikaları kurulduğuna değinen Yeşilkavak, "Burası da bu kapsamda kuruldu. Burada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz çalışmakta. Onlarda buradan para kazanmakta. Özellikle afetlerde, deprem zamanlarında günlük burada 30 bin civarı ekmek üretimimiz oldu. Döner sermaye kapsamında çocuklarımız burada gelir elde ediyorlar. Asgari ücretin brütü kadar para kazanabiliyorlar" diye konuştu.

"Özelikle okulumuzdaki eksikleri de gidermiş oluyoruz"

Aynı zamanda usta öğretici çalıştırdıklarını ve öğrenci çalıştırıp maddi anlamda katkı sağladıklarını kaydeden Yeşilkavak, "Hem de burada kalfalık ve ustalık belgesi alıp belgelendirme süreçlerini de gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hem burada çalışmaya devam edebiliyorlar. Hem de aldıkları belgelerle iş yeri açabiliyorlar. Okul bütçesine katkı sağlanıyor. Yıllık, net olarak 1,5-2 milyon gelirimiz var. Bu kapsamda özelikle okulumuzdaki eksikleri de gidermiş oluyoruz. Yiyecek, içecek ve konaklama hizmetleri bölümümüz var. Buraya da bu kapsamda destek sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Halkın ucuz ekmeğe ulaşımı sağlanmış oluyor"

Okulda 300 öğrenci bulunmakta olduğunu aktaran Yeşilkavak, şöyle konuştu:
"Yıllık 70-80 öğrenci çalıştırıyoruz. Her gün öğrencilerimizi dönüşümlü olarak ekmek üretim tesisimizde çalıştırıyoruz. Belediyeye veriyoruz. Belediye de, halk ekmeği olarak satıyor. Biz, 6.80 liradan satıyoruz. Onlarda 8 lira civarında satıyorlar. Halkın ucuz ekmeğe ulaşımı sağlanmış oluyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızın pansiyonları var. Bunlarında çocuğunun ekmek ihtiyacını biz karşılıyoruz. Üretim yaptığımız ekmek çeşidi fazla olduğundan ayrı fiyatlandırılmakta."
10'uncu sınıf öğrencisi Gülnur Erten de Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü okuduğunu ifade ederek, "Burada staj görüyoruz, belirli bir maaşla çalışıyoruz. Kazandığım maaşla da aileme katkı sağlıyorum. Bu, benim için gurur verici bir şey. Okulun fırını olması çok iyi bir durum. Stajyer öğrenciler için rahatlıkla iş sağlanabiliyor" ifadelerinde bulundu.

