Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
5 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

5 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 00:03
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TOBB Müşterek Konsey Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret edecek, Şehircilikte Kadın ve Aile Politikaları Paneli'ne, Halkbank Gençiz Zirvesi 2025 programına katılacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/16.00/17.30)

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, Of Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne, Araklı Adliyesi açılışına katılacak, Büyükşehir Belediyesi'ne ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Trabzon/09.00-18.30)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1. Toplantısı'na katılacak, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile ikili görüşmede bulunacak.

(Bakü)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ambulans dağıtım törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Samsun/09.45/Sinop/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Enerji Alanında Büyük Projelere Start Verme ve İnşaatını Başlatma" etkinliğine katılacak.

(Taşkent)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ta Dünya Su Kongresi'ne iştirak edecek.

(Marakeş)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırık Tünel Şantiyesi'nde brifing alacak, inceleme ve basın açıklaması yapacak, Dallıkavak Tüneli'nde incelemelerde bulunacak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Erzurum/10.45-18.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ikinci gününde temaslarına devam edecek.

(Viyana)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e resmi ziyareti kapsamında temaslarını sürdürecek.

(Pekin)

3- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'da resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam edecek.

(Yeni Delhi)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Yazma Eser Sergisi"nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Halkbank Gençiz Gençlik Zirvesi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- FIFA Dünya Kupası grup kuraları, ABD'deki Kennedy Center'da düzenlenecek törende çekilecek.

(Washington/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

4- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray-Samsunspor müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Trabzonspor-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(Trabzon/19.00)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dokuzuncu haftasında B Grubu'nda, Beşiktaş GAİN, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, VakıfBank-Bahçelievler Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, Beşiktaş-Altınpost Giresunspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)

