Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı

Başkentte kendini polis olarak tanıtıp "terör" yalanıyla kandırdığı kadının 6 milyon liralık altınını alan şüpheli taksiyle Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken Aksaray'da yakalandı. Şüpheli tutuklandı, üzerinden çıkan 100 altın, 18 bilezik mağdura iade edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 07:26, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 07:27
Yazdır
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı

Ankara'da yaşayan 64 yaşındaki A.G'yi arayıp kendisini polis olarak tanıtan V.E.M., "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) para topluyor. Operasyon yapacağız." diyerek, evindeki ziynet eşyalarını kapıya gelen "görevliye" teslim etmesini istedi.

"Parayı geri vereceğiz. Paralarınız devlet garantisinde olacak." diyerek A.G'den tüm birikimini alan şüpheli, A.G'nin ikametinin bulunduğu sokakta ziynet eşyalarını elden aldıktan sonra taksiye binerek uzaklaştı.

Polis ekipleri, taksiyle Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan V.E.M.'yi ziynet eşyalarıyla birlikte Aksaray'da yakaladı. Şüphelinin Şanlıurfa'dan Ankara'ya otobüsle gittiğini belirleyen ekipler, kamera kayıtlarından mağdur kadını tespit etti.

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bileziği mağdur A.G'ye iade etti. V.E.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber