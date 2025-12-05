Suça karışmayana ceza indirimi geliyor

Toplantının ilk oturumunda komisyon üyesi siyasi partiler, süreç ile ilgili hazırlanacak rapor ve yöntemine ilişkin önerilerini dile getirdi. İkinci oturumda ise, İmralı Adası'na yapılan ziyarete ilişkin bilgi verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin önerilerini içeren raporunun 50 sayfa ve 9 bölümden oluştuğunu söyledi.

Buna göre, 'örgüt üyeliği' suçu olacak ancak suça karışmamışsa örgüt feshedildiği için kişinin suçu düşecek. Yine, hüküm giymiş ise örgüt kendini feshettiği için kişinin suçu düşecek. Ayrıca örgüte yardım etmişse örgüt kendini feshettiği için suç düşecek. Ancak kişiler için 5 yıllık adli takip şartı getirilecek. Kişi, terör faaliyetinde bulunmuş ancak Türkiye dışında ise ülkeye dönmesi halinde TCK'dan yargılanacak. Ancak fesih nedeniyle cezai indirim hakkına sahip olacak. Örgütün kendini feshetmesi sebebiyle kamu vicdanını incitmeyecek cezai indirimler uygulanacak.

KAYYIM UYGULAMASI KALKIYOR MU?

Raporda ayrıca terör faaliyeti nedeniyle kayyım atanan belediyelerde örgütün kendini feshetmesi nedeniyle uygulamanın kaldırılabileceği görüşü yer aldı.

116 SAYFALIK RAPOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da parti grubu olarak 116 sayfalık bir rapor hazırladıklarını belirterek, yasal düzenlemenin yapılması için örgütün ve bağlı kuruluşların hangi ad altında olursa olsun derhal dağıtılması önemli. Yetkili merciler, örgütün fiili varlığını sona erdirdiğini ilan etmeli" diye konuştu.