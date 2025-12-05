6 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Ana sayfaHaberler Yaşam

6 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 6 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 07:41, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 07:42
Yazdır
6 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına beklenen Antalya, Aydın, Burdur, Isparta ve İzmir için "sarı", Muğla için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber