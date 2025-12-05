İstanbul'da kadın sürücüye saldıran kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ataşehir'de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret eden ve aracına zarar veren T.T. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Trafikteki öfke ve zorbaca davranışları eleştiren Yerlikaya, trafiğin yalnızca taşıtların akışı olmadığını, aynı zamanda toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının görünür olduğu kamusal bir alan olduğunu vurguladı.

Saldırı amacıyla araçtan inene 180 bin lira ceza yolda

Trafikte caydırıcılığın sadece ceza sistemi olmadığını, bunun güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olduğunu ifade eden Yerlikaya, hazırlığı süren "Yeni Trafik Kanunu Teklifi"ndeki önemli bir maddeye dikkati çekti.

Yerlikaya, teklifte yer alan düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti;

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

"Şehir eşkıyalarını 112'ye bildirin"

Vatandaşlara trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.



