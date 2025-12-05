Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 2 haftada düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Giriş : 05 Aralık 2025 08:23, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 10:06
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, son 2 haftayı kapsayan çalışmaların Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 33 ilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 233 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

"Çok boyutlu bir devlet refleksi"

Operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz.

