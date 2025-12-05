TRT'den skandal 'Eurovision' kararına sert tepki

Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Bahis soruşturması: Ahmet Çakar da gözaltında
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Fuzul Topraktan'da Lansman Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Eski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecek
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
Üst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
33 ilde DEAŞ operasyonunda 233 şüpheli yakalandı
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Yargıtay, Mahkeme kararı olmayan haczi kanuna aykırı buldu
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
Suça karışmayana ceza indirimi geliyor
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
6 milyonluk vurgun... Sahte polis tutuklandı
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
11. Yargı Paketi, komisyonunda kabul edildi
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Fabrika gibi çalışan okuldan yıllık 2 milyon TL ciro
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TRT'den skandal 'Eurovision' kararına sert tepki

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tepkilere rağmen, soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovison Şarkı Yarışmasına katılmasına izin verdi. TRT'nin "soykırım" vurgusuyla sert tepki gösterip İsrail heyeti konuşurken salonu terk ettiği toplantıda, 6 ülke yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 08:28, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 08:29
Yazdır
TRT'den skandal 'Eurovision' kararına sert tepki

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı geniş kesimlerin ve birçok yayıncının tepkisi alırken, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) Cenevre'de gerçekleştirilen 95. Genel Kurulu'nda Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım şartlarına getirilecek yeni kurallar ve dolayısıyla İsrail kamu yayincisi KAN'in 2026 yılında yarışmaya katılım durumu oylandı.

EBU Genel Kurulu'nda yapılan oylama öncesi, üyeler söz alarak Eurovision Şarkı Yarışması'na KAN'in katılımına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"İsrail'in katılımı yarışmanın değerlerine aykırı"

EBU'nun kurucu ve asli üyelerinden biri olarak Genel Kurul'da yapılan oylama öncesi görüşlerini dile getiren TRT heyeti; "Bu salondaki herkes gibi biz de TRT olarak, onlarca yıldır devam eden bir zulme ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Sözde ateşkesin başlamasından bu yana onlarca çocuk öldürüldü, yardımlar hala Gazze'ye güvenli bir biçimde ulaşmıyor. 270' i aşkın gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. TRT'nin tutumu nettir; İsrail kamu yayıncısı KAN'ın Yarışma'ya katılımı ne uygun ne de Yarışma'nın değerleriyle uyumludur ve bu nedenle katılımına izin verilmemelidir." dedi.

"Vicdanen kabul edilemez"

İrlanda yayıncısı RTE ise, "Gazze'deki korkunç can kaybı ve devam eden insani kriz nedeniyle, İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmada olmaya devam etmesi halinde katılımımızın vicdanen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail yayıncısı KAN söz aldığında ise, TRT temsilcileri protesto amaçlı salonu terk etti.

TRT'nin de aralarında olduğu bazı üyeler, açık yapılması öngörülen oylamaya itiraz ederek gizli oylama yapılmasını talep etti. Yapılan oylamada, yarışmaya yeni getirilen kurallar kabul edilirken; İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımının oylanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Almanya ve Avusturyalı üyeler, İsrail kamu yayıncısına açık desteklerini ifade ederken; Belçika, İzlanda İspanya, Slovenya, İrlanda ve Hollandalı üyeler, gerçekleştirilen oylamadan sonra 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot ederek katılmayacaklarını beyan etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber