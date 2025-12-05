5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sosyal medya platformlarında sahte banka reklamları oluşturularak kredi kullanmak isteyen vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini içeren verilerin toplandığını belirledi.

Ekipler, toplanan bilgilerden özellikle yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı açık hatları kullanan şüphelilerin, vatandaşları banka personeli gibi aradıklarını, çeşitli ikna yöntemleriyle vatandaşlara hesaplarından kredi kullandırdıkları ve çekilen tutarları belli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü şahıslara ait hesaplara aktararak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 5 ilde düzenledikleri operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.