İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, yaralılar var

İstanbul Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri yönünde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

3 şerit trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.