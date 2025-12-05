Etimesgut Belediyesi Özel Kalem'i memuriyete geçiş için kullanmış
Etimesgut Belediyesi'nde sınavla girilmesi gereken memuriyet kadrosuna özel kalem müdürlüğü üzerinden açıktan atama yapıldığı ortaya çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Aralık 2025 09:47, Son Güncelleme : 05 Aralık 2025 09:49
Sayıştay'ın Etimesgut Belediyesi 2024 Denetim Raporunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59'uncu maddesinde yer alan istisnai memuriyet hükümlerine rağmen, söz konusu kadronun amaç dışı kullanıldığı vurgulandı.
Raporda, Belediye Başkanlığı'nın özel kalem müdürlüğüne yaptığı atamanın, mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak, memuriyete sınavsız giriş yöntemi şeklinde kullanıldığı açıkça belirtildi.
Sayıştay, bu atamanın Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunun, memuriyete sınavsız giriş yöntemi olarak kullanılması amacına aykırı olduğunu vurguladı.